Nowa platforma w Polsce. Sprawdź, co umożliwia

Narzędzie ma uprościć jeden z najbardziej problematycznych etapów inwestycji w fotowoltaikę, magazyn energii czy pompę ciepła – wybór rozwiązania i wykonawcy, podała spółka.

"Użytkownik wgrywa rachunek za energię, otrzymuje analizę potrzeb swojego gospodarstwa domowego, a następnie może umówić wideorozmowy z trzema instalatorami i porównać ich propozycje" – czytamy w komunikacie.

Pionierskie rozwiązanie w Polsce

Spółka podkreśla, że to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku.

Energio wchodzi na rynek w momencie, gdy domowa energetyka w Polsce osiągnęła już masową skalę. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska na koniec kwietnia 2026 roku działało ponad 1,63 mln instalacji prosumenckich, z których 99 proc. stanowiła fotowoltaika. Jednocześnie szybko rozwija się rynek magazynowania energii – na koniec marca działało ponad 128 tys. magazynów o mocy do 50 kW, w zdecydowanej większości prosumenckich.

Model działania platformy różni się od popularnych serwisów leadowych. Proces rozpoczyna się od wgrania przez użytkownika rachunku za energię. Na jego podstawie system analizuje zużycie i przygotowuje raport obejmujący m.in. rekomendowaną moc instalacji, potencjał oszczędności oraz podstawowe parametry rozwiązania. Dopiero na kolejnym etapie użytkownik może umówić wideorozmowy z trzema wykonawcami i porównać ich propozycje. Nie musi udostępniać numeru telefonu instalatorom na etapie poszukiwania ofert. Sam wybiera firmy oraz terminy rozmów, a jego dane są przekazywane wykonawcy dopiero po wyrażeniu chęci dalszego kontaktu, wyjaśniono w materiale.

"Chcemy odwrócić sposób, w jaki dotychczas wyglądało poszukiwanie wykonawcy OZE. To klient powinien decydować, z kim i kiedy rozmawia. Problemem nie jest dziś brak ofert – jest ich bardzo dużo. Wyzwaniem jest ustalenie, czego rzeczywiście potrzebuje konkretny dom, a następnie porównanie propozycji wykonawców według tych samych kryteriów" – powiedział prezes Energio Maciej Laskowski, cytowany w komunikacie.

Nie tylko fotowoltaika

Spółka zapewnia, że jej moment wejścia na rynek nie jest przypadkowy. Oprócz fotowoltaiki coraz większą rolę odgrywają magazyny energii, pompy ciepła oraz rozwiązania pozwalające zarządzać produkcją i zużyciem energii w gospodarstwie domowym. Zmieniają się także ekonomiczne warunki inwestycji. Od początku 2026 roku średnia cena sprzedaży energii w taryfach zatwierdzonych przez URE spadła do 495,16 zł/MWh, podczas gdy taryfy dystrybucyjne wzrosły średnio o 9,36 proc. W efekcie kalkulacja opłacalności inwestycji staje się bardziej złożona niż proste porównanie ceny instalacji.

Energio chce zagospodarować właśnie etap pomiędzy decyzją "chcę zainwestować w OZE", a podpisaniem umowy z wykonawcą.

"Rynek dojrzewa. Sam dostęp do technologii przestaje być problemem. Coraz większą wartością staje się możliwość podjęcia świadomej decyzji na podstawie własnego zużycia energii, a nie wyłącznie oferty konkretnego sprzedawcy. Energio ma ten proces uporządkować i ułatwić użytkownikom porównanie dostępnych rozwiązań oraz wybór tego, które najlepiej odpowiada ich potrzebom" – podsumował Laskowski.

Energio to firma technologiczna, która uruchomiła platformę łączącą właścicieli domów ze zweryfikowanymi instalatorami OZE, oferująca bezpłatną analizę energetyczną na podstawie faktury za prąd.

Czytaj też:

Zaćmienie Słońca uderzy w fotowoltaikę. Nagły spadek energii Czytaj też:

Jak obniżyć ceny energii? Propozycja reformy Towarowej Giełdy Energii