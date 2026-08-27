Porozumienie gigantów. Co to oznacza dla polskich klientów?

Firmy będą analizować rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawiające zarządzanie wodą i rozwijające usługi środowiskowe.

Połączenie zaplecza Orlenu i doświadczenia Veolii

Połączenie zaplecza technologicznego, surowcowego i inwestycyjnego Orlenu z doświadczeniem Veolii w projektach komunalnych i przemysłowych ma pozwolić wyznaczyć konkretne obszary współpracy ważne dla transformacji energetycznej i rozwoju nowoczesnej infrastruktury, zapowiedziano.

Efektem porozumienia będzie wspólny przegląd projektów możliwych do realizacji w Polsce – zarówno inicjatyw przemysłowych, jak i rozwiązań dla infrastruktury miejskiej. W tych obszarach kluczowe znaczenie będą miały skala działania Orlenu oraz doświadczenie Veolii w usługach komunalnych i środowiskowych.

"Orlen inwestuje w rozwiązania, które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność polskiej gospodarki. Współpraca z Veolią wpisuje się w ten kierunek, bo pozwala wykorzystać doświadczenie obu firm w obszarach, które mają dziś rosnące znaczenie dla przemysłu, energetyki i miast. Chcemy koncentrować się na projektach, które poprawiają efektywność wykorzystania energii i surowców, wspierają rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz przynoszą wymierną wartość biznesową i środowiskową" – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

"Największe wyzwania związane z transformacją energetyczną wymagają współpracy i łączenia potencjałów. Widzimy duże możliwości rozwoju inicjatyw, które będą wspierały dekarbonizację, bezpieczeństwo energetyczne i budowę bardziej odpornych miast. To właśnie na styku energetyki, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowoczesnych usług środowiskowych powstają dziś rozwiązania odpowiadające na potrzeby samorządów i przemysłu. Chcemy wspólnie poszukiwać przedsięwzięć, które mogą przełożyć się na wymierne korzyści dla mieszkańców, gospodarki i środowiska" – dodał prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce Luiz Hanania.

Czego dotyczy porozumienie?

Porozumienie obejmuje obszary, w których obie firmy widzą największy potencjał współpracy. To m.in. recykling mechaniczny i chemiczny, biogaz i biometan, efektywność energetyczna w przemyśle, gospodarka wodno-ściekowa, geotermia, rozwiązania dla odnawialnych źródeł energii oraz lepsze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych, wymieniono w materiale.

Współpraca będzie obejmować także obszar miejski. Grupa Veolia w Polsce wnosi doświadczenie w projektach realizowanych z samorządami, zwłaszcza w ciepłownictwie, energetyce, gospodarce wodnej i usługach środowiskowych. Orlen to sprawdzony partner bezpieczeństwa i transformacji energetycznej dla samorządów, w szczególności w zakresie usług energetycznych, dla transportu i budownictwa. Dzięki temu partnerzy będą mogli wspólnie szukać rozwiązań odpowiadających na potrzeby miast, a także prowadzić działania edukacyjne dotyczące transformacji energetycznej.

Wspólne prace będą prowadzone przede wszystkim na rynku polskim. Memorandum przewiduje także możliwość analizowania wybranych inicjatyw na rynkach zagranicznych, na których Grupa Orlen i Grupa Veolia prowadzą lub planują działalność operacyjną, zakończono.

Veolia Polska jest największą prywatną grupą działającą na rynku komunalnym i liczącym się graczem w ciepłownictwie i energetyce. W skali roku spółka zużywa w swoich instalacjach ok. 1,8 mln ton węgla kamiennego. Veolia Polska w 41 miastach powiatowych wytwarza ciepło, energię i dostarcza ciepło do odbiorców końcowych, w sumie spółka jest obecna w ok. 100 polskich lokalizacjach.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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