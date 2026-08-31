Polacy zabrali głos w sprawie podatków. Tego oczekują od prezydenta Nawrockiego

Rządowe propozycje zmian w systemie podatkowym mogą stać się kolejnym polem sporu między rządem Donalda Tuska a Pałacem Prezydenckim. United Surveys by IBRiS sprawdziło, jakiej decyzji Karola Nawrockiego oczekują Polacy, jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone i trafią do prezydenta.

Największa grupa respondentów – 42,2 proc. – chce podpisania ustawy. Za jej zawetowaniem opowiedziało się 30,1 proc. ankietowanych. Kolejne 11,9 proc. uważa, że prezydent powinien skierować przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Zdania w tej sprawie nie ma 15,8 proc. uczestników badania.

Wyborcy rządu niemal jednomyślni

Znacznie większe różnice widać po uwzględnieniu politycznych sympatii respondentów. Wśród wyborców ugrupowań tworzących obóz rządzący aż 79 proc. chce, aby Nawrocki podpisał ustawę.

Weto popiera w tej grupie zaledwie 6 proc. badanych, 8 proc. chciałoby skierowania przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, a 7 proc. nie potrafi wskazać preferowanego rozwiązania.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród sympatyków opozycji, do której w badaniu zaliczono wyborców PiS, obu Konfederacji oraz Razem. 49 proc. z nich oczekuje od Nawrockiego weta. Podpisania ustawy chce natomiast 19 proc. respondentów.

Kolejne 17 proc. opowiada się za skierowaniem przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, a 15 proc. nie ma zdania.

Co zrobi Karol Nawrocki?

Ciekawie prezentują się odpowiedzi pozostałych wyborców. W tej grupie 41 proc. chce podpisania ustawy, 21 proc. opowiada się za wetem, a 6 proc. za skierowaniem jej do TK. Jednocześnie aż 32 proc. nie wie, jaką decyzję powinien podjąć prezydent.

Sondaż pokazuje więc, że w całej badanej populacji zwolennicy podpisania rządowych zmian mają 12,1 pkt proc. przewagi nad zwolennikami weta. Nie oznacza to jednak większości bezwzględnej – podpisania ustawy chce 42,2 proc. ankietowanych.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21-23 sierpnia 2026 r. metodą mieszaną CAWI i CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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