Świadczenie o 500 zł w górę? Najnowsza propozycja PiS

– Nowy rok szkolny to także nowy początek. Uczniom życzę sukcesów, odwagi i wielkich marzeń, rodzicom – dumy ze swoich dzieci, a nauczycielom dziękuję za wiedzę, cierpliwość i codzienną pracę dla Polski – powiedział Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera i były minister edukacji, w najnowszym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

– Ale dobre życzenia to za mało, potrzebne są konkrety. Trzeba wiele zrobić i zmienić. Po pierwsze, Dobry Start 800 plus: podniesiemy wyprawkę szkolną z 300 do 800 zł, bo ceny poszły w górę, a 300 zł od lat stoi w miejscu. Po drugie, będziemy bronić małych szkół, zwłaszcza na wsiach i w małych miastach. Szkoła ma być sercem lokalnej wspólnoty, a nie kolejnym miejscem do likwidacji. Po trzecie, bezpieczna szkoła: pierwsza pomoc, reagowanie kryzysowe, ochrona ludności i cyberbezpieczeństwo. Wiedza, która może uratować życie. Po czwarte, "szkoła technologiczna 2.0": Al, robotyka, programowanie, druk 3D i nowoczesne pracownie dostępne dla uczniów w całej Polsce, także w szkołach ponadpodstawowych – wyliczał Czarnek.

– Mniej eksperymentów na polskiej szkole. Czas, by wróciła do nich po prostu normalność. Więcej konkretów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Budujemy szkołę przyszłości – podkreślił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

300 zł na wyprawkę. Jak złożyć wniosek?

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jest to 24. rok życia.

Rodziny otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł bez względu na dochód. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz osoba, której sąd powierzył sprawowanie tzw. bieżącej pieczy nad dzieckiem. Jeżeli rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną w porównywalnych okresach, świadczenie dzielone jest po równo – każdy z rodziców może otrzymać 150 zł.

Wnioski drogą online można składać do 30 listopada poprzez: portal PUE/eZUS lub aplikację mobilną mZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.gov.pl albo bankowość elektroniczną. Wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej – na wskazane konto bankowe. Złożenie wniosku jeszcze w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy dokument zostanie złożony później, to pieniądze trafią na konto rodziców w ciągu dwóch miesięcy.

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