Nawet 2704 zł dodatku dla rencistów. Rząd szykuje zmianę przepisów

Obecnie świadczenie, wynoszące 2704,71 zł brutto miesięcznie, przysługuje osobom pobierającym rentę socjalną, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Plany resortu obejmują m.in. osoby pobierające rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć finanse państwa.

Dodatek dopełniający został wprowadzony na początku 2025 roku. Obecnie ZUS wypłaca go osobom uprawnionym do renty socjalnej, które jednocześnie posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji.

Problemem pozostaje jednak ograniczona grupa uprawnionych. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób wskazujących, że w podobnej sytuacji zdrowotnej mogą otrzymywać różne wsparcie w zależności od rodzaju pobieranej renty.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił uwagę, że obecne przepisy obejmują osoby pobierające rentę socjalną, ale pomijają inne grupy osób z niepełnosprawnościami, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Rzecznik wskazuje również na wątpliwości związane z konstytucyjną zasadą równego traktowania i sprawiedliwości społecznej.

Dodatek dopełniający dla kolejnych rencistów

Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdziła, że jej resort rozpoczął prace nad zmianą przepisów.

"W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały podjęte prace legislacyjne nad przygotowaniem ustawy wprowadzającej dodatek dopełniający dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, u których orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji" – przekazała minister w odpowiedzi dla RPO.

Jak wskazano, zmiana miałaby objąć osoby, które nie pobierają renty socjalnej, lecz rentę z tytułu niezdolności do pracy. Resort wskazuje również na rencistów objętych odrębnymi systemami, w tym rencistów mundurowych.

MRPiPS złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpis projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Początkowo decyzję odroczono do czasu przeprowadzenia analizy systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Po otrzymaniu raportu dotyczącego wydatków resort rodziny ponownie wystąpił do KPRM o wpisanie projektu do wykazu.

Potrzebna zgoda MF

Nie oznacza to jednak, że nowe świadczenie na pewno zostanie wprowadzone. Kluczowa będzie zgoda resortu finansów na pokrycie kosztów rozszerzenia programu.

"Wpis projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i dalsze prace legislacyjne, uzależnione są od potwierdzenia przez Ministra Finansów i Gospodarki możliwości sfinansowania z budżetu państwa kosztów związanych z projektem" – poinformowała Dziemianowicz-Bąk.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki zwraca przy tym uwagę na objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu. Rząd musi ograniczać wzrost wydatków i prowadzić działania zmierzające do konsolidacji finansów publicznych.

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