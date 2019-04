Liderzy KE apelują do rządu i Kaczyńskiego o zakończenie strajku nauczycieli

Liderzy Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz i Katarzyna Lubnauer wystąpili dziś na wspólnej konferencji prasowej podczas której zaapelowali do rządu o zakończenie protestu nauczycieli.

– Jako przedstawiciele Koalicji Europejskiej jesteśmy tu po to, żeby zaapelować o zakończenie tego protestu, o to żeby Jarosław Kaczyński podjął decyzję, wezwał premiera Morawieckiego i zarządził zakończenie tego konfliktu, czyli tak naprawdę zdecydował się o podwyżce, którą oczekuje środowisko nauczycielskie – mówił podczas konferencji Grzegorz Schetyna. Jak podkreślał, nie może być tak, że strajk nauczycieli, - słuszny protest – będzie trwał przez święta, przez następne dni. – Dlatego jesteśmy tutaj, żeby zaapelować do rządu i prezesa Kaczyńskiego o zakończenie tego protestu – dodawał.

– Sercami jesteśmy z nauczycielami, popieramy ich postulaty. Podpisujemy "Deklaracje na rzecz edukacji polskiej", która ma zapewnić rozwój polskiej edukacji – mówił. – Jeśli PiS nie rozwiąże kryzysu w oświacie to my go rozwiążemy po wygranych wyborach jesieni – zapowiedział Schetyna.