"Nie jestem babcią". Nagranie z Tuskiem hitem internetu

Tusk umieścił nagranie na swoim profilu na Instagramie. Na filmie widzimy jak były premier Polski bawi się na placu zabaw z wnukiem. Dziecko siedzi zdezorientowane na zjeżdżalni poszukując babci. Tuż za nim stoi Donald Tusk.

W pewnej chwili chłopiec odwraca się do Tuska i zaczyna do niego wołać "babcia". Rozbawiony polityk najpierw odpowiada "słucham?", a następnie tłumaczy dziecku, że jest jego dziadkiem a nie babcią.

– Ja jestem dziadek, nie babcia. Tam jest babcia – mówi Tusk do wnuka, wskazując na osobę trzymającą kamerę.

"Dziadek Donek"

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz gdy wnuk Donalda Tuska stał się bohaterem jego wpisów. Kilka miesięcy temu Szef Rady Europejskiej pochwalił się na Instagramie podarunkiem, jaki otrzymał od swojego wnuka.

"My grandson Mateusz sent me this for Poland’s Independence Day" – napisał były premier Polski i zamieścił rysunek, jaki dostał od wnuka. Rysunek nawiązuje się setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. "Dziadek Donek" – tak została podpisana laurka