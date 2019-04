Pijany kierowca tira wjechał pod pociąg. Wstrząsające nagranie z momentu zderzenia

Prof. Gliński: Wolimy wyprostowaną postawę wobec elit brukselskich

– Polska w większej mierze zyskała niż straciła na wejściu do Unii. Polska chce być podmiotem w Unii, to nas różni z opozycją, która taka schyloną postawę wobec elit brukselskich preferuje, my wolimy postawę wyprostowaną. Chcemy, żeby...