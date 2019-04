Biedroń: Eutanazja to prawo do godnej śmierci. Ziemkiewicz: Eutanazja? Prawo lekarza do dobicia pacjenta

Biedroń ocenił, że "prawo do godnej śmierci" jest niezwykle ważne dla wielu Polaków, którzy oczekują od władz, że ta sprawa zostanie "jakoś cywilizacyjnie i po ludzku załatwiona". – Człowiek powinien mieć prawo do decydowania, na jakich warunkach chce odejść z tego świata - i w wielu krajach takie regulacje się wprowadza – przekonywał polityk.

Biedroń podczas rozmowy powołał się na przykład z jego własnej rodziny. Polityk wyznał, że jego ojciec chorował na raka, który przysporzył mu wielu cierpień i to on sam powinien mieć prawo zdecydować, kiedy chce zakończyć swoje życie. Lider Wiosny jest przekonany, że Polacy "są gotowi" na szeroką dyskusję w temacie eutanazji. – Były już takie projekty ustaw w poprzedniej kadencji Sejmu i one cieszyły się sporym poparciem w sondażach – przekonywał. Biedroń dodał, że nowe prawo nie powinno być forsowane na siłę, ale społeczeństwo powinno odbyć szeroką dyskusję na temat eutanazji.

Sformułowaniem użytym przez lidera Wiosna oburzony jest Rafał A. Ziemkiewicz. "Proszę nie nazywać eutanazji "prawem do godnej śmierci". To prawo lekarzy do dobicia pacjenta, którego nie potrafią wyleczyć, spadkobierców do przyspieszenia otwarcia testamentu i systemu ubezpieczeniowego do zaoszczędzenia na kosztach opieki paliatywnej" – komentuje publicysta "Do Rzeczy" na Twitterze.