Warzecha w mocnych słowach o polityku Konfederacji. "Chwali się własnym cynizmem"

Mentzen przekonywał, że wraz z innymi działaczami Konfederacji bardzo poważnie podchodzi do zbliżających się wyborów. Wiceprezes partii KORWiN stwierdził, że w celu uzyskania jak najlepszego wyniku, politycy przeprowadzają badania, aby wiedzieć, co mówić do swoich wyborców.

– Z tego powodu w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwijmy to „piątką Konfederacji”. Właśnie je ogłaszam światu po raz pierwszy – mówił Mentzen.

Do tego wystąpienia bardzo krytycznie odniósł się Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy". "Młody polityk chwali się własnym cynizmem i manipulacją emocjami, ogłaszając, że świetnie umie w politykę. Paradoksalnie, mówiąc o tym głośno, pokazuje, że nie umie" – napisał na Twitterze.

Publicysta zarzucił Konfederacji, że nie różni się niczym od innych partii, które działają na niskich instynktach, aby tylko osiągnąć swój cel.

Warzecha ponadto zarzucił Mentzenowi, że ten w swoim wystąpieniu jest niespójny, a jego wypowiedzi dotyczące Unii Europejskiej nie uwzględniają całego kontekstu geopolitycznego, traktując Polskę niczym Islandię czy Wielką Brytanię.

"Jeśli to ma być nowa jakość w polityce, to ja dziękuję" – podsumował Warzecha.