Morawiecki wbija szpilę Tuskowi

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpi trzeciego maja w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. " To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" – napisał polityk na Twitterze, zapraszając na spotkanie. Przemówienie Tuska będzie zatytułowane: "Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach". Zapytany o to wydarzenie premier Morawiecki stwierdził, że nie będzie go śledził na bieżąco, gdyż domyśla się, o czym będzie opowiadał Tusk. – Zapewne będzie mówił o zagrożonej demokracji, że praworządność jest zagrożona, że zagrożony jest liberalny porządek – mówił Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że dla niego Unia Europejska to przede wszystkim europejski poziom życia. Morawiecki podkreślił również wagę równości wewnątrz UE, o którą PiS walczy. – Walczymy bardzo ostro i o to ścieramy się z naszymi partnerami z UE – mówił polityk.

Premier zapewnił, że przeczyta wystąpienie Tuska i odniesie się do niego, jeżeli pojawią się tam ciekawe i poważne pomysły. Morawiecki ponadto ironicznie odniósł się do dorobku Donalda Tuska na arenie międzynarodowej. – Kryzys migracyjny i brexit to wielkie wyzwania, które zostawia po sobie – stwierdził szef polskiego rządu.