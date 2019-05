"Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego". Dziś III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego będzie nawiązywać również do pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Niedziela Biblijna rozpocznie XI Tydzień Biblijny (5-11 maja). Z tej okazji przygotowano wskazania dotyczące celebracji biblijnych, opracowania na katechezę, konferencje, a także apot muzyczny. Do wykorzystania są również rozważania Drogi Światła, Kręgu Biblijnego i Lectio Divina.

– Księża Biskupi proszą o czytanie Pisma Świętego, bo jest to słowo Boże, w którym znajdujemy odpowiedzi na wiele naszych pytań i dylematów (...) Pismo Święte nie może być porównane z żadną inną księgą, dlatego, że jest to słowo pisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Podczas Mszy Świętej słyszymy na zakończenie czytań biblijnych: „Oto Słowo Boże” ponieważ przez Pismo Święte mówi do nas Bóg – powiedział ks. Paweł Rytel Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Pismo Święte jest bardzo aktualne, gdyż mówi nie tylko o tym co było kiedyś, ale „jest lustrem, w którym się przeglądamy i widzimy tam siebie, nasze dylematy, pytania. Tam znajdujemy na nie odpowiedź”. – Ktoś kiedyś spytał, jakie jest najlepsze Pismo Święte? Najlepsze Pismo Święte jest to, które jest najczęściej czytane. Dobrym zaś miejscem w domu dla Pisma Świętego jest stolik przy fotelu, półka w kuchni, czy stolik przy łóżku. Wszystko po to, byśmy mieli Słowo Boże pod ręką. Biblia jest także w licznych aplikacjach na telefony – powiedział.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to wspólna inicjatywa Dzieła Biblijnego imienia świętego Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar.