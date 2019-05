"Nieprawdopodobna bezczelność". Jaki o ustawie ws. mienia bezspadkowego

– Dzisiaj rzeczywiście mamy taką sytuację, że są ludzie, którzy chcą, żebyśmy płacili za to, że Niemcy nas napadły. To jest nieprawdopodobna bezczelność. Ja zresztą dzisiaj na konferencji prasowej w Kielcach wezwałem Platformę Obywatelską, aby się zadeklarowała, czy ma zamiar płacić roszczenia za to, że Niemcy nas de facto napadły, czyli tzw. mienie bezspadkowe, czy nie – powiedział Patryk Jaki na antenie Radia Maryja.

–

– Rząd Platformy Obywatelskiej po raz pierwszy do wiadomości przyjął, że takie roszczenie za mienie bezspadkowe można płacić. Tak zwaną deklarację z Terezinu z 2009 roku zaakceptowano właśnie przez rząd Platformy Obywatelskiej. Do tej pory od 1989 roku dla wszystkich było to oczywiste, nawet jak rządziła radykalna lewica, że przecież Polska nie będzie płacić za to, że była ofiarą II wojny światowej. Niech Niemcy płacą. Natomiast rząd Platformy Obywatelskiej po raz pierwszy w 2009 roku zerwał tę doktrynę, akceptując tę właśnie deklarację, do której bezpośrednio odnosi się słynna ustawa 447 – mówił polityk.

Jaki odniósł się także do realcji polsko-niemieckich w kontekście reparacji: – Uważam, że Niemcy powinni nam zapłacić, wypłacić nam reparację. Problem polega na tym, że rzeczywiście te tematy dzieją się za późno, bo powinniśmy o tym mówić twardo od razu w 1989 roku. Uważam, że te reparacje wojenne się dalej Polsce od Niemiec absolutnie należą. Pytanie jest obecnie takie, skąd się bierze w Izraelu ta cała nagonka na Polskę. Ona bierze się z tego, że kolejne pokolenia elit III RP od 1989 roku nie potrafiły dbać o wizerunek Polski. Oni budowali wizerunek historyczny Polski w oparciu o tzw. pedagogikę wstydu.