"Żarty" z Kościoła i katolickich tradycji. Marsz Równości w Gdańsku

"Jestem dumna i zaszczycona, że mogłam otworzyć i uczestniczyć w V Trójmiejskim Marszu Równości. Gdańsk nie boi się różnorodności" – napisała na Twitterze prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, która podczas demonstracji zapewniała, że w Gdańsku nie ma miejsca na nienawiść.

Tymczasem w trakcie demonstracji doszło do ataków na kościół, co wychwycili internauci. Na jednym ze zdjęć (udostępnionym przez serwis TOK FM) widać osobę przebraną za księdza, która trzyma drzewiec z rysunkiem waginy, w miejscu gdzie tradycyjnie w trakcie procesji z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa znajduje się Najświętszy Sakrament. Na około osoby przebranej za księdza chodziły (parodiując uroczystości związane z procesją na Boże Ciało) kobiety z tęczowymi aureolami.

Zachowanie uczestników marszu oraz obecność na nim prezydent Gdańska wzbudziło falę komentarzy w internecie.

Na ostre komentarze dotyczące zachowanie uczestników Marszu Równości odpowiedział publicysta Jakub Wencel, który napisał na Twitterze: „Waszym psim obowiązkiem jest tolerowanie wyśmiewania się z was. A przynajmniej powinno być, na gruncie faktycznie chroniących wolność wypowiedzi rozwiązań prawnych. Wbijcie to sobie do waszych zamordystycznych głów: nikogo nie interesuje, że czujecie się obrażani”.