PKW: Oto oficjalne wyniki wyborów do PE. Znamy nazwiska europosłów

PKW podała, że frekwencja wyborcza w tegorocznych wyborach do europarlamentu wyniosła 45,68 proc. uprawnionych do głosu. Uwagę zwraca też mała ilość głosów nieważnych – wyniosła ona ok. 112 tys., a więc niecały 1 proc. głosów. Liczba ważnych głosów to 13 647 311.

PKW podała też wyniki procentowe, jakie osiągnęły poszczególne komitety. Jasne jest już, że do PE wchodzą politycy trzech formacji: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Europejskiej i Wiosny.

Poniżej wyniki wszystkich komitetów:

Konfederacja - 4,55 proc. (615 tys. głosów);

Wiosna - 6,06 proc. (826 975 głosów);

Koalicja Europejska - 38,47 proc. (5 249 935 głosów);

Prawo i Sprawiedliwość - 45, 38 proc. (6 192 780);

Lewica Razem - 1,24 proc. (168 745 głosów);

Kukiz'15 - 3,69 proc. (503 564 głosów);

Polska Fair Play - 0,54 proc. (74 013 głosów).

Jeśli chodzi o podział mandatów, to wyniki prezentują się następująco:

Okręg wyborczy nr 1: Koalicja Europejska: Magdalena Adamowicz, Janusz Lewandowski; Prawo i Sprawiedliwość: Anna Fotyga;

Okręg nr 2: KE: Radosław Sikorski; PiS: Tadeusz Złotowski;

Okręg nr 3: KE: Tomasz Frankowski; PiS: Karol Karski, Krzysztof Jurgiel;

Okręg nr 4: Wiosna: Robert Biedroń; KE: Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Halicki, Danuta Hubner; PiS: Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki;

Okręg nr 5: KE: Jarosław Kalinowski; PiS: Adam Bielan, Zbigniew Kuźmiuk;

Okręg nr 6: KE: Marek Belka; PiS: Witold Waszczykowski, Joanna Kopcińska;

Okręg nr 7: Wiosna: Sylwia Spurek; KE: Ewa Kopacz, Leszek Miller; PiS: Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska;

Okręg nr 8: KE: Krzysztof Hetman; PiS: Elżbieta Kruk, Beata Mazurek;

Okręg nr 9: KE: Elżbieta Łukacijewska; PiS: Tomasz Poręba, Bogdan Rzońca;

Okręg nr 10: KE: Róża Thun, Adam Jarubas; PiS: Beata Szydło, Ryszard Legutko, Patryk Jaki, Dominik Tarczyński;

Okręg nr 11: Wiosna: Łukasz Kohut; KE: Jerzy Buzek, Marek Paweł Balt, Jan Marian Olbrycht; PiS: Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski, Izabela Kloc;

Okręg nr 12: KE: Janina Ochojska, Jarosław Duda; PiS: Anna Zalewska, Beata Kempa;

Okręg nr 13: KE: Bogusław Liberadzki, Bartosz Arłukowicz; PiS: Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska.

Dominik Tarczyński zasiądzie w Parlamencie Europejskim po brexicie.

PiS zdobyło ogółem 27 mandatów, KE – 22 mandaty, a Wiosna – 3 mandaty.