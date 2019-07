"To koniec Platformy. Dla wyborców przestała być partią wiarygodną"

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wczoraj o transferze trzech posłów. Szeregi PSL zasilili Marek Biernacki, Jacek Tomczak i Radosław Lubczyk. Jednocześnie szef ludowców przekazał informację o powstaniu nowego klubu parlamentarnego: PSL - Koalicja Polska. Przypomnijmy, że Biernacki i Tomczak zostali wyrzuceni z PO za poparcie wniosku o odrzucenie projektu ustawy liberalizującego przepisy dotyczące aborcji. Rzecznik PO tłumaczył wówczas, że posłowie ci złamali dyscyplinę partyjną.

W wywiadzie dla "Polska The Times" Marek Biernacki wyraził ubolewanie tym, że Platforma "tak bardzo skręca w lewo". Jak podkreślił "to koniec Platformy, dla wyborców Platforma przestała być partią wiarygodną". W jego ocenie przyjęta przez PO optyka i sposób postępowania doprowadziły do kolejnych zwycięstw Prawa i Sprawiedliwości.

– W sytuacji, kiedy po jednej stronie będzie PiS, a z drugiej nie wiadomo co - czyli wszystkie ugrupowania w jednym worku, to Prawo i Sprawiedliwość uzyska w najbliższych wyborach większość konstytucyjną – uważa polityk.

Były szef MSWiA wyraził pogląd, iż wspólny start PO z SLD sprawił, że dużo ludzi nie głosowało na Platformę. – Miało z tym problem. Jaki? Większość starych działaczy Solidarności, tej pierwszej Solidarności, którzy tworzyli Platformę, miała duże pretensje do PO, że ta reanimowała SLD – wskazał Biernacki.