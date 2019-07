Dworczyk o szczegółach komisji dot. pedofilii: Znajdzie się w niej siedem osób

Szef KPRM wskazał, że komisja ds. pedofilii będzie się składała z siedmiu osób. – Dzisiaj projekt komisji ds. pedofilii będzie omawiany na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Jeżeli uda się dziś zakończyć prace nad projektem, to stanie on również jutro na posiedzeniu Rady Ministrów tak, by jeszcze w lipcu trafić do parlamentu – powiedział Dworczyk.

Dopytywany, kto będzie wchodził w skład komisji Dworczyk odpowiedział: – Nie chcę mówić o szczegółach, bo wciąż trwają prace legislacyjne.

21 maja o zamiarze powołania komisji ds. badania wszelkich przypadków pedofilii poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak wtedy zaznaczył, będzie to dotyczyło pedofilii w kościele, ale także w innych środowiskach. Do udziału w komisji zostanie zaproszona także opozycja.

Czytaj także:

"Nasz Dziennik": MS rozważa zmiany w prawie. Chodzi o adopcję dzieci przez pary homoseksualneCzytaj także:

Walka z pedofilią. Premier i minister sprawiedliwości zapowiadają zmiany w prawie