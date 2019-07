Co jest najważniejsze w życiu? Spot na 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W Warszawie odbyła się premiera spotu "Łączą nas wartości", upamiętniającego 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, którą będziemy obchodzić 1 sierpnia.

W klipie obok powstańców pojawli się przedstawiciele młodego pokolenia. Spot prezentuje wypowiedzi powstańców, których grają młodzi aktorzy. Powstańcy odpowiadają na pytanie: "Co jest najważniejsze w życiu?".

– Powstańców warszawskich nie tylko warto słuchać, gdy opowiadają jak wyglądała ich walka. Ale też bardzo ważne jest, by zobaczyć jakie wartości patriotyczne, jakie postawy towarzyszyły im w czasie pokoju. I chcemy, żeby młodzi ludzie w czasie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego podeszli to powstańców i zadali im to proste pytanie: "Co jest najważniejsze w życiu?" – mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.