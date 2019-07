Po spotkaniu z von der Leyen. Morawiecki: Chcę wyrazić ogromną radość

W Warszawie odbyły się dzisiaj rozmowy szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim.

Premier przekazał, że jest zadowolony ze spotkania z nową szefową KE. Morawiecki podkreślił, że omówił z przewodniczącą wiele spraw dotyczących funkcjonowania krajów członkowskich w ramach Unii Europejskiej. – Omówiliśmy je w pewnym szczególnym momencie, czyli momencie tworzenia się instytucji, obejmowania funkcji przez nowe osoby w ramach UE. Zawsze taki moment daje pewną dodatkową szansę na nowe otwarcie, żeby popatrzeć pozytywnie w przyszłość. Cała rozmowa była o przyszłości, pozytywnej przyszłości dla UE i Polski jako jednego z kluczowych krajów UE – mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił, że Wszystkie sprawy, które omówiono podczas spotkania były "właściwie w pełni zgodne" z polityką prowadzoną w Polsce.

Premier przekazał również, że podczas rozmowy podniósł sprawę uszczelnienia systemu VAT, co się spotkały z z wielkim zainteresowaniem von der Leyen.

– Wspomniałem o pewnym obszarze, o którym rzadko się mówi w UE i spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem. Rzadko się o tym mówi, a niesłusznie, ponieważ jest to obszar finansów, podatków. Powiedziałem o tym, jak my uszczelniliśmy podatek VAT, w jaki sposób byliśmy w stanie zwiększyć odchody z CIT – mówił premier.