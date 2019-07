To już jest nokaut. PiS z olbrzymią przewagą, PSL poza Sejmem

PiS ma większe poparcie niż zsumowane wyniki wszystkich pozostałych partii przekraczających próg wyborczy. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 46,4 proc. respondentów. Oznacza to wzrost poparcia o 1 pkt. proc. w porównaniu do ostatnich badań sondażowni. Drugą w zestawieniu Platformę Obywatelską popiera 26,3 ankietowanych (jest to spadek o 1 pkt. proc.).

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania – SLD oraz Wiosna Roberta Biedronia (sondaż nie uwzględnił najnowszego sojuszu zawartego przez SLD, Razem i Wiosnę). Na partię Włodzimierza Czarzastego chce głosować 6,7 badanych (wzrost o 1,4 pkt. proc.), podczas gdy na Wiosnę – 6,2 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc.).

Kto pod progiem?

Progu wyborczego nie przekroczyłoby Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 4,3 proc. badanych. Partia Janusza Korwin-Mikkego uzyskała poparcie 3,4 proc., ruch Kukiz‘15 3,0 proc., a Razem 1,4 proc.

Na Nowoczesną swój głos chce oddać 1,2 proc. wyborców, na Federację dla Rzeczpospolitej 0,7 proc., a na Ruch Narodowy 0,5 proc.