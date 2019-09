Porównali czasy PiS i PO–PSL. Złe wieści dla rządzących

Zaledwie 16% badanych twierdzi, że Polacy są dla siebie bardziej życzliwi i bardziej się szanują obecnie za rządów PiS, niż w przeszłości za rządów PO-PSL. 36% uważa, że Polacy są dla siebie tak samo życzliwi i tak samo się szanują niezależnie od tego, które ugrupowania sprawują władzę.

Większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (72%) oraz Lewicy (64%) uważa, że obecnie za rządów PiS Polacy są dla siebie mniej życzliwi i mniej się szanują, niż w przeszłości za rządów PO-PSL. Co ciekawe, tego zdania jest również ponad jedna czwarta wyborców Prawa i Sprawiedliwości (26%).

Badanie pokazuje ponadto, że większa część Polaków (36%) uważa, że władza w Polsce bardziej posługuje się kłamstwami, pomówieniami i fake newsami obecnie za rządów PiS, niż posługiwała się w przeszłości za rządów PO-PSL. Przeciwnego zdania jest 24% badanych, natomiast 40% uważa, że jest tak samo - niezależnie od tego, czy rządzi PiS czy rządziło PO-PSL.

Wojna polsko-polska

Analiza odpowiedzi wyborców poszczególnych ugrupowań pokazała, jak podzielone jest społeczeństwo. Podczas gdy większość elektoratu Koalicji Obywatelskiej (65%) i Lewicy (63%) uważa, że to obecna władza bardziej posługuje się kłamstwami, pomówieniami i fake newsami, większość wyborców PiS (57%) jest zdania, że jest dokładnie odwrotnie.

Więcej Polaków (39%) uważa, że obecnie za rządów PiS jest większe przyzwolenie na mowę nienawiści (hejt) i obrażenie innych ludzi niż to miało miejsce za rządów PO-PSL (23%). 38% badanych jest zdania, że to przyzwolenie jest takie samo - niezależnie od tego, kto sprawuje władzę.

Podobnie jak w poprzednich pytaniach, odpowiedzi zwolenników opozycji oraz partii rządzącej istotnie się od siebie różniły. Przeważająca część wyborców Koalicji Obywatelskiej (75%) i Lewicy (79%) uważa, że obecnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości jest również większe przyzwolenie na mowę nienawiści (hejt) i obrażanie innych ludzi niż w przeszłości za rządów PO-PSL. Uważa tak nawet 17% wyborców PiS, ale już 43% jest zdania, że teraz to przyzwolenie jest mniejsze niż w przeszłości.

"Niebezpieczne zjawisko"

W przypadku odpowiedzi na każde pytanie, około 40% badanych uważa, że jest tak samo, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. Można zakładać, że są to osoby, które w mniejszym stopniu interesują się polityką i nie chodzą na wybory.

– Badanie pokazuje, że za obecnych rządów nasiliły się podziały społeczne, nastąpiło większe przyzwolenie na mowę nienawiści, obrażanie innych ludzi i posługiwanie się fake newsami. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ przenosi się z polityki na inne sfery naszego życia. Skutki mogą być długotrwałe i trudne do naprawienia, bo dotyczą również relacji rodzinnych – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu Ciekaweliczby.pl.

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska N=1043 osoby. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 30 sierpnia - 2 września 2019 roku. Metoda CAWI.

Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku.

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl