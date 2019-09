Biedroń: O życiu kobiet decyduje prezes z kotem

Dzisiejsza konwencja lewicowej koalicji poświęcona była kwestii dyskryminacji kobiet. Politycy Wiosny, partii Razem i Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentowali 10 propozycji dla kobiet. Wśród nich prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia, dostęp do nowoczesnej antykoncepcji oraz rzetelnej edukacji o zdrowiu i seskualności, ustawowa refundacja gwarancji in vitro czy parytet we władzach publicznych.

Podczas konwencji przemówienie wygłosił m.in. lider Wiosny. – W XXI wieku, w 2019 roku, w sercu Europy, muszą kobiety i solidarnie z nimi mężczyźni, wychodzić na ulicę naszych miast i walczyć o to, bo politycy i księża zgotowali im to piekło. Dzisiaj "Lewica" chce powiedzieć jasno i wyraźnie - koniec piekła kobiet, my to zmienimy, Lewica to zmieni – mówił Robert Biedroń.

– Kobiety zaczną zarabiać tyle samo co mężczyźni na tych samych stanowiskach. Kobiety, często lepiej wykształcone, powinny mieć możliwość piastowania stanowisk w spółlkach skarbu państwa! Misiewicze, musicie się posunąć! – grzmiał szef sztabu Lewicy.

W dalszej części swojego wystąpienia Biedroń podkreślał, że "zasady demokracji i praw człowieka mówią kobiety powinny decydować o swoim ciele!". – Wiele kobiet musi dojechać do ginekologa kilkadziesiąt kilometrów. Jak maja to zrobić? Kiedy często zarabiają minimalną krajową? – pytał. – O życiu kobiet nie decydują same kobiety, ale prezes z kotem i ojciec dyrektor z Torunia! Kobiety są dzisiaj traktowane jak mniejszość, chociaż stanowią większość. Demokracja bez kobiet to pół demokracji! – dodawał.

Polityk wskazał, że przyszedł już czas na kobiety w Sejmie i na pierwszą "prezydentkę" RP. – Tego życzę kobietom! – dodawał.