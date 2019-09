Media: Katedra św. Stefana nie dla polskiej husarii

12 września 2019 roku w Wiedniu odbyły się uroczystości związane z 336. Rocznicą zwycięstwa nad wielką armią Imperium Osmańskiego (…) Na uroczystościach w Wiedniu była obecna również delegacja z Podegrodzia, m.in. Panowie Jacek Maciuszek i Leszek Konstanty, którzy są koordynatorami 336 rocznicy obchodów Odsieczy Wiedeńskiej w Okręgu Nowosądeckim – opisuje serwis podegrodzkie.info.

Relacjonując przebieg uroczystości, autorzy tekstu podkreślają, że w Katedrze św. Stefana doszło do dziwnej sytuacji.

„O 17:30 rozpoczęła się uroczysta procesja ulicami Wiednia do katedry św. Stefana, gdzie o 18:00 rozpoczęła się mszą św. za odniesione zwycięstwo pod Wiedniem przez Króla Jana III Sobieskiego. O godz. 18:00 właśnie Sobieski rozpoczął główne natarcie, które zakończyło się Wiktorią Wiedeńską (…) Niestety do katedry wiedeńskiej nie wpuszczono rekonstruktorów w zbrojach husarskich, sztandarów polskich szkół oraz zespołu »Dolina Soły« z Oświęcimia. Gospodarzem katedry św. Stefana jest kard. Christoph Schönborn, jest to ten sam hierarcha, który z wielką atencją do tej samej katedry wprowadzał środowiska LGBT” – opisuje podegrodzkie.info.

Serwis przypomina, że duchowny zgadzał się m.in. aby podczas nabożeństwa na ścianach i podłodze umieszczono sztandary homoseksualne, a sam kardynał „mówił wtedy, aby nie sądzić, nie wykluczać, nie szeregować ludzi”.

