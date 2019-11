Zmiany personalne i strukturalne w rządzie. Media: Jest kilka niespodzianek

Według wPolityce.pl trzon rządu ma pozostać niezmieniony. Funkcji nie zmienią Jarosław Gowin (ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego), Mariusz Błaszczak (MON), Mariusz Kamiński (MSWiA oraz koordynacja służb specjalnych) oraz prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Jacek Sasin ma objąć resort skarbu – "nowe stare" ministerstwo. Szefem MSZ pozostanie Jacek Czaputowicz, jednak w samym ministerstwie dojdzie do zmian strukturalnych. Cały sektor odpowiedzialny za politykę europejską ma zostać wydzielony i przekierowany do Kancelarii Premiera. Prowadzić ma go Konrad Szymański, który zostanie awansowany do funkcji ministra-członka Rady Ministrów (będzie uczestniczył w każdym posiedzeniu rządu), a w samej KPRM stworzy nieformalny „miniresort” europejski. Sprawy związane z relacjami w ramach Unii Europejskiej – w tym negocjacje budżetowe – mają zostać potraktowane priorytetowo, stąd taki sygnał wysłany przez Prawo i Sprawiedliwość. Do Kancelarii Premiera mają też trafić dotychczasowe wysiłki i prace Ministerstwa Cyfryzacji, które prawdopodobnie po prostu przestanie istnieć. Kwestie usprawnienia działań państwa (także na polu e-państwa) trafią pod bezpośredni nadzór premiera Morawieckiego – opisuje portal.

Wciąż nie wiadomo, kto obejmie tekę ministra sportu i turystyki. Na swoim stanowisku pozostaną z kolei ministrowie Łukasz Szumowski (zdrowie) i Andrzej Adamczyk (infrastruktura). Rzecznikiem rządu prawdopodobnie pozostanie Piotr Müller.

Nowego kształtu nabierze struktura Kancelarii Premiera. Wzmocnione mają zostać kompetencje legislacyjne w ramach samego urzędu, za co odpowiedzialny ma być minister Michał Dworczyk (pozostanie w roli szefa kancelarii), a także Łukasz Schreiber, który prawdopodobnie obejmie tekę szefa komitetu stałego Rady Ministrów.