Szymon Hołownia kandydatem na prezydenta?

Serwis "Polityki Insight", czyli analityczny portal stworzony przez środowisko lewicowego tygodnika „Polityka” o Hołowni pisał już kilka tygodni temu. Serwis powoływał się wówczas na dwa źródła "w środowiskach opozycyjnych”. Potencjalną kandydaturę Hołowni sprawdzano podobno już w badaniach fokusowych. Według zwolenników tej kandydatury, Hołownia miałby być odpowiednikiem Pawła Kukiza z roku 2015, który jako "niepolityczny kandydat” zmieni sytuację polityczną.

Co ciekawe, sam Szymon Hołownia, który w ostatnich miesiącach jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, w żadnej sposób nie odniósł się do tych informacji. Co więcej, gdy Donald Tusk ogłosił, że nie będzie ubiegać się o prezydenturę, Hołownia zamieścił interesujący wpis, w którym poinformował o dwóch nowych książkach swojego autorstwa. Hołownia przyznał też, że kończy przygodę z jednym z show w TVN. "Obaj kończymy teraz w naszym życiu jakieś sprawy (ja superfajną, trwającą już 12 lat przygodę z Mam Talent!, tegoroczna - to moja ostatnia edycja) zaczynamy w naszym życiu nowe rzeczy, budujemy zupełnie nowe stragany. I ja, i on (Marcin Prokop – red.) wiemy, że naszym córkom nie chcielibyśmy zostawić w spadku biblioteczki pełnej mądrych myśli. Ten świat trzeba zmieniać. Realnie zmieniać. Nie tylko dla siebie, przede wszystkim dla tych, których bardzo kochamy" – napisał.