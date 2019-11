Atak rakietowy w Izraelu. Ambasador apeluje do Polaków

"Proszę zachować ostrożność i ściśle stosować się do instrukcji odpowiednich władz" – apeluje do Polaków przebywających w Izraelu Marek Magierowski. To reakcja ambasadora RP na ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy.

"Ważna informacja dla wszystkich Polaków, przebywających obecnie w Izraelu. Proszę zachować ostrożność i ściśle stosować się do instrukcji odpowiednich władz" – napisał we wtorek na Twitterze ambasador RP w Tel Awiwie. Magierowski zacytował wpis ambasady Izraela, która podała: "Alarmy rakietowe w południowym i środkowym Izraelu; miliony ludzi kryją się w schronach, szkoły i miejsca pracy zamknięte; Izrael będzie bronił się przed sponsorowanym przez Iran Islamskim Dżihadem, grupą terrorystyczną, która przeprowadziła mnóstwo ataków na naszą ludność". "Times of Israel" informuje, że system antyrakietowy "Żelazna Kopuła" przechwycił we wtorek rakiety wystrzelone ze Stefy Gazy w kierunku terytorium Izraela. Wojsko nakazało zamknięcie szkół w niektórych regionach kraju. We wtorek Izrael przeprowadził w Gazie ataki rakietowe, w których zginął Baha Abu Al-Atta, jeden z głównych dowódców ugrupowania "Islamski Dżihad". W związku z sytuacją w Izraelu przed południem telewizyjne orędzie do narodu ma wygłosić premier Benjamin Netanjahu oraz szef sztabu izraelskiej armii, Aviv Kochavi.