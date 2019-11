Kto bierze udział w Marszu Niepodległości? Interesujące badanie PAN

Analiza Małgorzaty Łukianow i Piotra Kocyby powstała na podstawie badań prowadzonych pod auspicjami Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego.

Z badań wynika, że 68,4 proc. uczestników Marszu Niepodległości ma wykształcenie wyższe. Wykształcenie podstawowe ma tylko 0,5 proc. manifestantów, a wykształcenie zawodowe zadeklarowało 4,4 proc., zaś średnie – 16,5 proc.

Z kolei średni dochód netto uczestnika Marszu Niepodległości wynosi 5545 zł (przy średnim wynagrodzeniu w IV kwartale 2018 r. wynoszącym 3531 zł według GUS), podczas gdy mediana – 4000 zł (2512 zł w 2017 r. według GUS). 72 proc. uczestników Marszu Niepodległości głosowało w 2015 roku na Prawo i Sprawiedliwość.

Co ciekawe, wyniki skomentował na Facebooku prof. Andrzej Rychard, który znany jest z niechęci do PiS. "Żyliśmy z mitem ze ci uczestnicy to głównie biedni, wykluczeni itp, uwiedzeni przez prawicę. A tak nie jest. To ludzie raczej powyżej średniej, na co wskazują te wstępne wyniki badań. Podobnie jest w Niemczech z uczestnikami prawicowych demonstracji, co tez odkrył dr Kocyba. Nawet biorąc pod uwagę trudność z uzyskaniem pełnej reprezentatywnosci w takich badaniach, to obala nasze mity. Temu słuzą badania. Zarówno socjologowie jak i politycy powinni zastanowić się co ten wynik oznacza" – napisał.