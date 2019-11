"Koniec opozycji totalnej". Kaczyński zabrał głos w Sejmie

Kaczyński podczas swojego przemówienia zaznaczył, że zmiana języka prowadzenia debaty oraz skończenie z formułą "opozycji totalnej" jest tym, czego oczekuje polskie społeczeństwo.

– Bardzo proszę o to, żeby to nie były tylko słowa, żeby były to też czyny. Także tutaj w tej izbie. Jednocześnie te wystąpienia zwierały pewne elementy z którymi nie można się zgodzić. Elementy które można by określić jako reprymendy czy strofowanie. My podtrzymujemy nasze zdanie, że większość ma prawo powołać rząd, marszałka, ale także ma prawo rządzić oczywiście w kulturalnej dyskusji – przemawiał prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył, że klubem który ma najwięcej reprezentantów w Senacie jest Prawo i Sprawiedliwość. I z tego "muszą być wyciągnięte wnioski".

W pewnym momencie ze strony opozycji zaczęły dobiegać wrogie okrzyki, lecz prezes PiS puścił je mimo uszu.

– Nie będę słuchał tego co tutaj pada i co mi przypomina tamte obrady. Miejmy nadzieję, że to przejdzie do historii. Bardzo dziękuję że tak rozpoczyna się ta kadencja Sejmu. Mam nadzieję że to nie tylko początek, że to trwała zmiana w naszym życiu publiczynm. Bardzo ważna i bardzo dobra zmiana – podkreślił Jarosław Kaczyński.