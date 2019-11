Rząd chce wzrostu akcyzy na alkohol i papierosy. Jest projekt

Rząd szuka pieniędzy? "Na stronie Sejmu pojawił się rządowy projekt nowelizacji ustawy o akcyzie. Duże zmiany m.in. w wyrobach tytoniowych. Akcyza kwotowa na papierosy ma wzrosnąć o 10%, stawka procentowa o 0,64 pp." – informuje na Twitterze Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W tej sprawie pojawił się także komunikat Kancelarii Premiera. "Rząd przyjął w czwartek w trybie obiegowym i wysłał do Sejmu projekt przewidujący wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe" – czytamy w oświadczeniu KPRM. Zmiany te w 2020 roku mają zagwarantować wpływy do budżetu wynoszące 1,7 miliarda złotych. Tyle samo do państwowej kasy ma wpływać w kolejnych latach (co wynika z Oceny Skutków Regulacji) – podaje portal money.pl. Proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10 proc.

Ile dokładnie wyniesie wzrost cen wyrobów tytoniowych i alkoholu? Butelka piwa będzie droższa o 6 groszy, wino o 15 groszy a wódka o złotówkę i czterdzieści groszy. Paczka 20 sztuk papierosów ma być droższa o 1,02 zł.

"Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie o podatku akcyzowym, których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie" – wyjaśniono w uzasadnieniu rządowego projektu.

Nowelizacja ustawy o akcyzie to pierwsza rządowa ustawa, która wpłynęła do Sejmu nowej kadencji. Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.