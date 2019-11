Byli premierzy zaproszeni na expose Morawieckiego

Lisicki o Synodzie Amazońskim. "Te wszystkie rzeczy dzieją się na naszych oczach"

– Najważniejsze punkty synodu dotyczą kilku kwestii. Po pierwsze, dopuszczenia żonatych mężczyzn do kapłaństwa. Niby to jest w Amazonii, ale widać, że chodzi o cały świat. To faktycznie zniesienie celibatu w formie, którą Kościół...