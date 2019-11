Grodzki: Exposé Morawieckiego brzmiało jak z PRL-u

Wczoraj po godzinie 10 rano premier Morawiecki wygłosił exposé, w którym nakreślił ramowy plan działania jego rządu na najbliższe kilka lat. – Kwestia, czy podobało mi się exposé premiera Mateusza Morawieckiego nie jest istotna. Pierwsza impresja, była trochę jak z PRL-u "jesteśmy 10. potęgą gospodarczą świata, a na półkach bywało pusto". Bardzo mnie zmartwiło, że mało było o ochronie zdrowia, która jest mi szczególnie bliska – stwierdził Grodzki w programie Polsat News.

Gdy prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zauważył, że premier walczył z PRL-em, Grodzki odparł "ja też z nim walczyłem i chyba trochę dłużej z racji wieku". – Nie chodzi mi o brak szacunku do premiera Morawieckiego. Jednak pamiętam exposé różnych premierów. W PRL-u było tak, że co innego się mówiło, a ludzie widzieli co innego, był rozdźwięk między rzeczywistością, a deklaracjami – kontynuował polityk.

Obrona dzieci

Następnie marszałek stwierdził, że prawa strona sali sejmowej "najbardziej burzliwymi oklaskami reagowała na sprawy ideologiczne, które są najmniej istotne".

W trakcie programu Grodzki nawiązał do słów premiera, który obiecał, że nie pozwoli na ideologizację dzieci i będzie bronił rodziny.

Grodzki odniósł się do słów premiera Morawieckiego, który w expose stwierdził, że dzieciom zagraża obca ideologia. Marszałek stwierdził, że widzi wiele innych rzeczy, które zagrażają dzieciom. – Począwszy od chorób wywołanych ruchami antyszczepionkowymi, po inne rzeczy i niegodne zachowania dorosłych – ocenił.

Polityk podkreślił, że to rodzice mają decydować o wychowaniu swoich dzieci. – Mam dwie dorosłe córki i małe wnuczki. Nikt mi nigdy nie dyktował i nie będzie dyktował jak mam wychowywać własne dzieci – mówił gość Polsat News.