"To jest nie do zaakceptowania". Konfederacja składa wniosek ws. Biejat

Informację o złożonym w tej sprawie wniosku Konfederacja przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Konfederacja idzie za ciosem! Składamy wniosek o odwołanie przew. Komisji Polityki Społecznej i Rodziny M.Biejat z partii Razem. Dla naszej ideowej prawicy jest nie do zaakceptowania fakt oddania przez PiS tak istotnych kwestii jak rodzina i ochrona życia w ręce skrajnej lewicy!" – poinformowano na Twitterze. Do postu załączono wniosek skierowany do prezydium komisji podpisany przez posła Grzegorza Brauna.

Przypomnijmy, że wczoraj wniosek w tej samej sprawie - tyle że do klubu PiS - złożyli posłowie Solidarnej Polski. "Nie możemy się zgadzać, by ideologie, eksperymenty społecznej inżynierii, uderzały w podstawy naszej cywilizacji, tradycji i tożsamości. Nie możemy pozwolić, by na straży tych naturalnych praw i oczywistych prawd stały osoby, które nie mają szacunku dla ludzkiego życia, które wyśmiewają nasze wartości" – wskazali posłowie partii Zbigniewa Ziobry.

Magdalena Biejat z partii Razem została wybrana szefową sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny w ubiegłym tygodniu. Jej kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji. Kandydaturę Biejat poparła część posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko dwie posłanki tej partii opowiedziały się przeciw.

Przypomnijmy, że to ta komisja, w której od kilkunastu miesięcy Prawo i Sprawiedliwość blokowało obywatelski projekt "Zatrzymaj Aborcję". W tym kontekście największe emocje budzą poglądy nowej szefowej komisji na temat ochrony życia.