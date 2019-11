Kidawa-Błońska: Koleżanki i Koledzy z PO, przesyłam Wam wiadomość

– Proszę, by każde z was było moim ambasadorem w lokalnych społecznościach, w kontaktach z sąsiadami oraz w rodzinach – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska w swoim najnowszym spocie skierowanym do działaczy PO.

– Jak dobrze wiecie, ubiegam się w prawyborach o nominację na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy już mnie poparli, a także tym, którzy zamierzają mnie poprzeć, a od których otrzymuję słowa zachęty i wsparcia. Dziękuję, kochani! Przekonuje mnie to jeszcze bardziej, że decyzja o kandydowaniu jest słuszna i potrzebna – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska w spocie. Wicemarszałek Sejmu zapewniła, że ma własną wizję prezydentury, którą chce zaoferować wszystkim Polkom i Polakom. Zapewnia, że już ma plan kampanii i chce go zweryfikować poprzez spotkania w całym kraju. Kidawa-Błońska zapowiedziała, że rusza na spotkania w 16 regionach Polski, by w "bezpośrednich rozmowach z wami upewnić się, że mam trafne idee". – Każdy rejon Polski jest inny, ale jednakowo ważny. W każdym są oczekiwania wobec prezydenta, reprezentującego wszystkich obywateli z całą ich różnorodnością. Różnorodnością, która musi stać się siłą naszego kraju, a nie naszą słabością – podkreśliła.