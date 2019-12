KE przedstawia Zielony Ład. Polska już wcześniej mówiła "nie"

– Model wzrostu gospodarczego oparty na paliwach kopalnych i zanieczyszczeniach jest przestarzały. Zielony Ład będzie naszym modelem wzrostu. Musi nam się udać przez wzgląd na naszą planetę i życie na ziemi – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE przedstawiła Zielony Ład w Parlamencie Europejskim tuż przed szczytem Unii Europejskiej w Brukseli, który odbędzie się w czwartek. Podczas szczytu nowy szef Rady Europejskiej Charles Michel ma podjąć próbę przekonania Polski, Węgier i Czech do odwołania weta wobec celu neutralności klimatycznej UE w 2050 r. – informuje Deutsche Welle.

Komisja Europejska chce w marcu 2020 r. przedłożyć projekt przepisów unijnych, które uczyniłyby neutralność klimatyczną celem wiążącym prawnie dla Unii, któremu w efekcie byłyby podporządkowane przyszłe działania Brukseli. Ponadto obecny cel redukcji unijnych emisji CO2 z 2030 r. ma być podniesiony z obecnych "co najmniej 40 proc." (w porównaniu do 1990 r.) do 50-55 procent.

Ursula Von der Leyen powiedziała, że że nowy „mechanizm sprawiedliwej transformacji” zmobilizuje 100 mld euro. Projekt ze szczegółami tego wsparcia finansowego dla takich krajów jak Polska odłożono na styczeń 2020 r.

Wedle przecieków z Komisji Europejskiej twardym trzonem „mechanizmu sprawiedliwej transformacji” miałaby być kwota 5-7,5 mld euro (do tego dochodziłyby m.in. tanie pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Natomiast Polska chciałaby podniesienia tej sumy do około 20 mld euro spoza kopert krajowych i zapisania tego już w jutrzejszych decyzjach szczytu UE – wskazuje Deutsche Welle.

Projekt Zielonego Ładu obejmuje też prace nad objęciem sektora transportu drogowego i morskiego unijnym systemem zezwoleń na emisje (ETS). Ponadto Komisja Europejska ma pracować nad projektem „węglowej opłaty granicznej”, by niwelować cenową przewagę konkurencyjną m.in. pozaunijnych producentów stali z krajów nierespektujących porozumienia paryskiego z 2016 r. o walce z kryzysem klimatycznym.