UE zgodziła się na wyjątek względem Polski. Morawiecki: Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej

W trakcie szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, państwa członkowskie porozumiały się ws. wyznaczenia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany klimatu są bowiem jednym z głównych zagadnień trwającego szczytu.

Pierwszy dzień szczytu zakończył się ok. godziny 1 w nocy. Podsumowując zakończone negocjacje, podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska jako jedyny kraj Unii nie będzie zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jak tłumaczył Morawiecki, zgodnie z ustaleniami, cała UE popiera cel neutralności klimatycznej do 2050 – ale jednocześnie Polska może ten cel osiągnąć w dłuższym czasie.

– Do konkluzji szczytu UE wpisana została zasada, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej – podkreślił Morawiecki.

– Rada Europejska ma powrócić do dyskusji o tej sprawie w czerwcu 2020. Oznacza to, że przez najbliższe 6 miesięcy toczyć się będą negocjacje co do szczegółów tego jak wyglądać będzie Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Jeśli Polska wynegocjuje zadowalający mechanizm finansowy i instrumenty inwestycyjne w odpowiedniej wysokości, będziemy mogli wrócić do dyskusji. W żadnym jednak razie – nie będziemy do niczego zobowiązani – mówił szef polskiego rządu.

– Nie możemy się zgodzić na taki model transformacji, żeby nasze społeczeństwo ucierpiało. Koszt transformacji energetycznej jest u nas wyższy niż tam, gdzie w ostatnich dekadach rozwinięto inne, bezemisyjne źródła, jak energetyka jądrowa we Francji. Musimy brać pod uwagę wszystkie koszty społeczne i gospodarcze dla Polski – mówił premier.

Po raz pierwszy szczytowi przewodniczył Charles Michel, wybrany przez unijnych przywódców na przewodniczącego Rady Europejskiej 2 lipca 2019 r.