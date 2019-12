"Poziom zakłamania tego towarzystwa...". Mocne słowa prezydenta Dudy

W 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, prezydent Andrzej Duda odwiedził matkę Emila Barchańskiego. 17-latek był najmłodszą ofiarą stanu wojennego.

Kamery uchwyciły jak podczas spotkania kobieta poruszyła temat sędziów. Barchańska chwaliła Andrzeja Dudę za „mówienie prawdy o polskich sędziach”. – Nareszcie ktoś im wygarnął – powiedziała.

Prezydent przyznał, że to trudny temat. – Poziom zakłamania tego towarzystwa i jego hipokryzji mnie osłabia – stwierdził Andrzej Duda w odpowiedzi.

