Oddech Lewicy na plecach KO, stabilne poparcie dla PiS

W badaniu poparcie dla PiS zadeklarowało 40 proc. wyborców. Jest to dokładnie taki sam wynik jak w ubegłotygodniowym sondażu Social Changes. Drugie miejsce na podium należy do Koalicji Obywatelskiej, na któr,ą głos oddałoby 22 proc. respondentów (- 2 pkt proc.).

Rośnie Lewica (SLD, Wiosna, Razem), na którą wskazało 19 proc. badanych – o trzy punkty procentowe więcej niż w poprzedniej fali naszych badań. Z sondażu opublikowanego na portalu wPolityce.pl wynika, że Polskie Stronnictwo Ludowe popiera 10 proc. ankietowanych co oznacza wzrost o 1 punkt.

Konfederacja cieszy się poparciem 8 proc. respondentów – spadek o 1 punkt.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 6 grudnia do 10 grudnia 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1037.