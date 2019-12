Tusk o projekcie PiS: Będzie to atak na każdego obywatela

W czwartek posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także o Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy przewidują m.in. drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa SN.

Przygotowane przez partię rządzącą ustawę w mocnych słowach skomentował były premier. – W państwach unijnych tak sformułowane przepisy nie tylko nie istnieją, ale nie mają prawa istnieć. To, co się dzieje, wydaje się kropką nad i w procesie dyscyplinowania sędziów. Chciałbym, żebyście zwrócili państwo uwagę na język, jakim posługują się autorzy tej ustawy. Oni nie ukrywają, że chodzi o dyscyplinowanie sędziów pod względem politycznym. O zmuszenie ich do milczenia. Nie jestem tutaj dzisiaj po to, żeby otwierać kampanię polityczną w tej kwestii. Ale warto, żeby dotarło to do każdego Polaka: jeżeli PiS-owi uda się podporządkować sądy, będzie to atak na każdego obywatela – stwierdził Donald Tusk.

– Świat, Unia Europejska, opinia publiczna będą starały się wspierać wszystkich, którzy chcą bronić rządów prawa w Polsce tylko wtedy, kiedy Polacy będą chcieli ich bronić. Zainteresowanie jest wprost proporcjonalne do determinacji obywateli. Jeśli Polacy nie powiedzą stanowczego nie, nie ma się co łudzić, że opinia publiczna będzie bardziej gorliwa – mówił były szef Rady Europejskiej podczas konferencji prasowej w siedzibie "Gazety Wyborczej".

Propozycje PiS zakładają m. in. "możliwość złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania Krajowej Rady Sądownictwa". Projekt proponuje również zakazanie sędziowskim samorządom "podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz".