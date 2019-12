Trwają protesty przeciwko nowelizacji ustawy o sądach. "My się nie cofniemy"

Dzisiaj wieczorem w wielu polskich miastach odbywają się manifestacje solidarności z sędziami. Protesty to reakcja na ostatni projekt autorstwa PiS, który drastycznie zaostrza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów oraz zmienia zasady wyboru pierwszego prezesa SN. Projekt planowo jutro ma być procedowany przez Sejm.

"I my się nie cofniemy"

– Dwa dni temu byłem pod pomnikiem górników zamordowanych w kopalni Wujek i tam bardzo dużo ludzi podeszło do mnie, mówiło: "Musi być ten projekt, musi być ta ustawa, nie cofnijcie się" – mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w studiu Polsat News. – I my się nie cofniemy – tłumaczył polityk w rozmowie z Dorotą Gawryluk w programie „Gość Wydarzeń”.

– Chodzi o cel, to jest kluczowe dla nas.(...) sędzia to pokorny sługa ustawy. Tego się uczyło na studiach dawniej, również ja się uczyłem. Dzisiaj mi się zarzuca, że nie jestem prawnikiem jak jedna z pań profesor powiedziała. A mama się mnie pyta co ja w takim razie robiłem w czasie studiów. Ale tego mnie uczono na studiach, na wydziale prawa. Pokorny sługa ustawy, to nie jest tak, że sędzia jest ponad wszystkim – tłumaczył Wójcik.

– Oczywiście, że zakładam, że będą poprawki. A dlaczego? No bo to jest materia tego rodzaju, która była przygotowywana przez posłów, a więc należy się spodziewać, że również i rząd w jakiś sposób się odniesie. Chodzi o to, żeby projekt był dopracowany – dodał polityk.