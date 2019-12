Dojrzewanie Grzegorza Brauna

Co powie Grzegorz Braun, reżyser, publicysta i jeden z liderów Konfederacji, która przebojem weszła do polskiego Sejmu, gdy przyjdzie mu przemawiać na mównicy sejmowej? – zastanawiali się komentatorzy i dziennikarze. I sami nieco ironicznie dodawali: „Szczęść Boże”, czyniąc aluzję do nazwy komitetu wyborczego i jego programu wyborczego (KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”) powołanego przez niego na wybory parlamentarne w 2015 r. Wówczas komitet Brauna zdobył zaledwie 0,09 proc. głosów. Wcześniej w tym samym roku Braun bez powodzenia startował także w wyborach prezydenckich, zdobywając 0,83 proc. głosów. Hitem stał się natomiast jego spot wyborczy: „Wiara! Rodzina! Własność! Kościół! Szkoła! Strzelnica!”, skrótowo przedstawiający program kandydata.