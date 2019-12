"Kaczyński może zacierać ręce". Najnowszy sondaż

"Prawo i Sprawiedliwość nie oddaje żółtej koszulki lidera. (...) Partia rządząca zostawia swoich politycznych konkurentów daleko w tyle!" – czytamy na se.pl.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Według badania, partia Jarosława Kaczyńskiego może obecnie liczyć na 43 proc. poparcia.

Z badania wynika, że na drugim miejscu z wynikiem 25,51 uplasowała się Koalicja Obywatelska. Jej wynik pogorszył się w stosunku do wyborczego o 2 punkty procentowe. Ostatnie miejsce na podium należy do Lewicy. Koalicja SLD, partii Razem i Wiosny może obecnie liczyć na 14,39 proc. poprcia. To o punkty proc. więcej niż w październikowych wyborach.

Swoją reprezentację w Sejmie niezmiennie miałyby także Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15) - 8,10 oraz Konfederacja - 8,03 proc. Jak zauważa "SE", to ostatnie ugrupowanie zyskało od wyborów blisko 1,5 pkt. proc.