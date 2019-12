"Jeżeli naprawdę chcą reprezentować ruch narodowy...". Macierewicz o politykach Konfederacji

W ostatnim czasie Władimir Putin ponownie skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Jak ocenił, przyczyną wojny był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a tzw. pakt monachijski. – Związek Radziecki niczego Polsce nie odebrał – stwierdził prezydent Rosji. W kolejnych słowach sugerował, że winę za wybuch wojny ponosi Polska, która miała skorzystać na pakcie monachijskim i wziąć udział w rozbiorze Czechosłowacji. Na słowa te mocnym oświadczeniem zareagował premier Mateusz Morawiecki. Głos w sprawie zabrała także ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

O działaniach rosyjskiego przywódcy mówił dziś na antenie Polskiego Radia 24 były szef MON Antoni Macierewicz. – Wbrew swoim zamiarom to Putin jest w izolacji, a nie Polska, do czego zmierzał – uważa polityk. Jego zdaniem prezydent Rosji "wzoruje się na sowieckiej sztuce propagandy i dywersji". Podkreślił, że zarzuca Polsce antysemityzm, podczas gdy to ZSRR był antysemickim państwem.

Zdaniem polityka, fakt, iż w sprawie głos zabrała ambasador USA potwierdza "strategiczny sojusz Stanów Zjednoczonych i Polski i jasno wskazuje, że nadzieje Putina, że swoimi kłamstwami doprowadzi do rozbicia tego sojuszu, osłabienia Polski (...) są po prostu fikcyjne". Jak przekonywał, Putin swoimi wypowiedziami chce uniemożliwić usamodzielnienie się Europy Środkowej, Polski i zbudowanie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. – Dla Rosji Putina to tragedia, utrata szans na odzyskanie pozycji imperialnej w tej części Europy – wskazał.

W rozmowie z Michałem Rachoniem marszałek Senior zarzucił również politykom Konfederacji brak reakcji na słowa rosyjskiego prezydenta. – Nie wiem, dlaczego milczą posłowie Konfederacji. To rzeczywiście dziwne. Jeżeli naprawdę chcą reprezentować ruch narodowy, muszą jednoznacznie się w tej sprawie wypowiedzieć. Tymczasem oni milczą, być może dlatego, że wciąż uważają Putina za najwybitniejszego polityka, który jest dla nich punktem odniesienia w myśleniu o polityce europejskiej – powiedział oceniając, że to "smutny objaw".