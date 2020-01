"Byłby popularniejszy niż Tusk". Prezes PiS założy konto na Twitterze?

Czy prezes Prawa i Sprawiedliwości rozważa założenie konta na Twitterze – platformie wykorzystywanej przez dziennikarzy i polityków do komentowania bieżącej sytuacji politycznej? Temat konta prezesa PiS na Twitterze pojawił się podczas dyskusji gości Polsat News – Radosława Fogla i Cezarego Tomczyka – o wpisie Donalda Tuska i odpowiedzi Joachima Brudzińskiego.

"Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy - wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie. PS. Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty" – napisał w Sylwestra były premier Donald Tusk. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. "Tusk może co najwyżej poprosić prezesa PiS, żeby pozwolił mu wymienić kotu kuwetę" – powiedział na antenie TVP europoseł PiS Joachim Brudziński.

– Mam nadzieję, że pan rzecznik namówi kiedyś Jarosława Kaczyńskiego do założenia Twittera. Byłoby łatwiej o odpowiedź. Wtedy mógłby równie szybko wymieniać poglądy, nie musiałby tego za niego robić Brudziński i to w sposób mało elegancki, nie nadający się specjalnie do cytowania – powiedział w Polsat News poseł PO Cezary Tomczyk.

– Wszystko jest kwestią przyszłości. Nie mówimy tak, nie mówimy nie. Myślę, że bez problemu byłby popularniejszy niż Donald Tusk –osparł wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.