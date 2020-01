Konfederacja totalna. O czym jeszcze w "Do Rzeczy"?

Jeśli PiS miał nadzieję na szorstką współpracę lub choćby okazyjne sojusze z Konfederacją, to już teraz jest jasne, że widoki na to są dość blade. Nowa parlamentarna siła po prawej stronie stawia sprawę jasno – w konflikcie PiS kontra PO nie bierzemy udziału. Konfederaci lubią za to snuć wizje przyszłego zwycięstwa. Czy trafnie czują koniunkturę, czy mogą się przeliczyć? - pisze Piotr Semka w tekście "Konfederacja totalna". W aktualnym numerze "Do Rzeczy" również wiele innych, interesujących artykułów. Nie przegapcie!

Burzliwy dzień głosowania w Sejmie nad ustawą dyscyplinującą sędziów – 19 grudnia 2019 r. Rano odbywa się głosowanie nad wnioskiem opozycji o zdjęcie ustawy z obrad. Gdyby opozycja stawiła się w komplecie – mając 213 głosów – mogłaby utrącić ustawę PiS. Jednak na poranne głosowanie nie przychodzi aż 30 posłów opozycji. Najwięcej nieobecnych było z Lewicy – 12 osób, potem z Koalicji Obywatelskiej – 11 osób i siedem z PSL. Na tym tle Konfederacja błyszczy determinacją w woli odrzucenia ustawy