Jak Polacy oceniają prezydenta? Zobacz najnowszy sondaż

Pracownia Estymator zapytala Polaków o to, jak oceniają działalność urzędujacego prezydenta. Aż 56 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "pozytywnie". To o 3 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Negatywnie poczynania Andrzeja Dudy oceniło 34 proc. badanych. To spadek negatywnych ocen o 2 pkt. proc.

Zdania na temat aktywności głowy państwa nie miało 10 proc. pytanych (-1).

Badanie przeprowadzono w dniach 9-10 stycznia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl

