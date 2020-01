Sędzia Juszczyszyn pojedzie do Kancelarii Sejmu. Chodzi o listy poparcia do KRS

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r. zarządził oględziny zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oględziny tych dokumentów sąd wyznaczył na 21 stycznia 2020 r. w siedzibie Kancelarii Sejmu – czytamy na stronie olsztyńskiego sądu.

Pod koniec listopada sędzia Juszczyszyn, powołując się na wyrok TSUE, zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Został za to zawieszony w orzekaniu, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał go z delegacji. Sędziemu postawiono także zarzuty dyscyplinarne.

W poniedziałek 23 grudnia Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zawieszenie Juszczyszyna. To oznacza, że sędzia może wrócić do orzekania. On sam nie stawił się jednak w sądzie i wrócił do pracy dopiero 2 stycznia. Jak podaje RMF FM, sędzia ma ponad 50 spraw do dokończenia.