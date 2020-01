Tokarczuk robi przerwę od aktywności medialnej

"Kochani, nie mam zaplanowanych żadnych dalszych spotkań w tym roku. Być może jakieś zaplanujemy i ogłosimy w ciągu najbliższych miesięcy, ale nie wcześniej niż na lato. Teraz wyjeżdżam, by zaszyć się w leśnej głuszy i robić to co lubię i umiem, czyli pisać" – przekazała Olga Tokarczuk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Olga Tokarczuk jest drugą kobietą i pierwszą polską prozaiczką, która została nagrodzona literackim Noblem. Olga Tokarczuk została uhonorowana przez Szwedzką Królewską Akademię Nauk za "narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic, jako formę życia". Olga Tokarczuk stała się tym samym piątym polskim pisarzem odznaczonym Nagrodą Nobla, dołączając do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza oraz Wisławy Szymborskiej.

W grudniu Sejm w specjalnej uchwale wyraził uznanie dla Olgi Tokarczuk, laureatki literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok. Posłowie przypomnieli, że to piąte takie wyróżnienie dla polskiego twórcy. Noblistka do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.

"Autorka „Biegunów", "Ksiąg Jakubowych" czy "Prawieku i innych czasów" odważnie pisze o kryzysie, w jakim znalazła się zachodnia cywilizacja. Mówi, jak trudno dziś scalić świat, który stał się światem fragmentów osobnych, odrębnych bytów i narracji" – napisali posłowie w przyjętej w piątek uchwale. Przypomnieli też słowa, jakie pisarka wygłosiła w swej mowie noblowskiej: "Wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stawającą się na naszych oczach jednością, a my jego – jednocześnie małą i potężną – częścią".