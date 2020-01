Kontrowersyjne media we Francji powiązane z Konfederacją? "Zaczyna się wściekłość"

Dziennik powołuje się na ustalenia belgijskich ekspertów, którzy odkryli, że portal France Libre (FL24.net) ma ten sam adres IP co polski portal wolnosc24.pl. Właścicielem tego serwisu jest z kolei wydawca tygodnika "Najwyższy Czas!".

France Libre działa w internecie od kilku miesięcy. W ocenie belgijskich badaczy z EU DisinfoLab, portal przedstawia antyimigracyjną i dezinformacyjną wizję świata. Za publikacjami na FL24.net ma stać natomiast polska prawica.

"Najwyższy Czas!" to czasopismo, którego redaktorem naczelnym jeszcze niedawno był Janusz Korwin-Mikke. Jak podaje Politico, za francuskim portalem stoją ludzie luźno powiązani z Konfederacją - Krzysztof Szczawiński, Adam Gwiazda, Adam Wojtasiewicz i naczelny "Najwyższego Czasu!" Tomasz Sommer.

Ten ostatni w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przyznaje się do związków z francuskim portalem, ale odrzuca oskarżenia o dezinformację. – W Polsce od lat większość mediów jest w zagranicznych rękach, co nikogo nie dziwi. Tymczasem gdy we Francji pojawia się choć minimalna polska inicjatywa, zaczyna się wściekłość – stwierdza Sommer. – [Portal] jest robiony przez garstkę osób. Bazuje więc na przetwarzaniu informacji, a nie ich tworzeniu, ale taka jest specyfika internetu – dodaje.

Tymczasem poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zaprzecza powiązaniom z francuskim serwisem. – Znam inwestorów wymienionych w artykule Politico. To ideowcy, którzy wierzą w wolne media. Jeśli na portalu pojawiły się błędy, to nie powód, by go dyskwalifikować – zaznacza.