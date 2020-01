Co z repolonizacją mediów? Premier rozwiewa wątpliwości

"Do Rzeczy": Czy rząd nadal planuje ustawę dotyczącą repolonizacji czy dekoncentracji na rynku medialnym, czy odstąpił od tego pomysłu?

Premier Mateusz Morawiecki: Życzyłbym sobie tego, by większość krajowych mediów pilnowała interesów polskich. Tak jak to się dzieje w Niemczech czy we Francji w przypadku ich krajowych mediów i strategicznych interesów. Wolny rynek mediów jest czymś innym niż wolny rynek sklepów. Widać to zwłaszcza w czasach dezinformacji i wojen hybrydowych. Duża część naszego społeczeństwa rozumie to lepiej niż niektóre media. Repolonizacja musi mieć zawsze charakter rynkowy – ktoś chce sprzedać, ktoś chce kupić. Dekoncentracja, czyli regulacje dotyczące tego, ile dopuszcza się kapitału krajowego, a ile zagranicznego w mediach… cóż – tu jesteśmy kilka dekad za wieloma państwami Europy. Jednak aktualnie na naszej desce kreślarskiej nie zajmujemy się tym tematem.



