Ciekawy przypadek Gawłowskiego. "Niezrzeszony, ale jednak Platforma"

Jak jednak zauważyły media, senator niezrzeszony w formularzu kontaktowym (na stronie internetowej Senatu) podał kontakt mailowy do... koszalińskiej Platformy Obywatelskiej.

„Wszystko jasne – niezrzeszony, ale jednak Platforma” – skomentował sytuację senator PiS Marek Pęk.

Problemy Gawłowskiego

Polityk jest jednym z oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej. Proces w tej sprawie rozpocznie się dzisiaj.

Prokuratura oskarża Gawłowskiego, że gdy był wiceministrem środowiska w rządach PO-PSL, przyjął jako łapówki ponad 700 tys. zł w gotówce, a także dwa zegarki o łącznej wartości prawie 26 tys. zł. Do tego miała dojść nieruchomość w Chorwacji. Zarzuty dotyczą też m.in. nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tys. zł i plagiatu pracy doktorskiej. Prokuratura oskarżyła Gawłowskiego również o pranie brudnych pieniędzy.